Утренним вражеским обстрелом Николаева было повреждено 18 троллейбусов

В результате утренних обстрелов было повреждено 18 троллейбусов КП «Николаевэлектротранс».

Об этом «Николаевэлектротранс» сообщил в своем Facebook.

На данный момент работники коммунального предприятия осуществляют технический осмотр поврежденного транспорта для определения дальнейшей возможности их эксплуатации.

В связи с этим, сегодня на маршрутах города работают 20 троллейбусов, но с коррективами основных маршрутов. Изменения маршрутов отображены на информационных табличках подвижного состава

«Просим наших пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все работники КП «Николаевэлектротранс» делают все возможное для скорейшего возвращения к полноценной работе троллейбусного движения», - добавили в сообщении.

Отмечается, что изменений в работе трамваев нет, все работает по определенным маршрутам и графикам.