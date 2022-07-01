Со стороны Приднестровья нет угрозы для Украины, - президент Молдовы Санду

Со стороны Приднестровья нет угрозы безопасности Украины.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Я заверила Президента Зеленского, что нет рисков и угроз безопасности со стороны Приднестровья... У нас есть информация из региона, поддерживаем контакты с лидерами администрации региона, - сказала Санду, отвечая на вопросы журналиста о подробностях ее недавнего визита в Киев.

Также она сказала, что во время визита обсуждались двусторонние отношения, региональная безопасность и вопросы продовольственной безопасности.

– Мы договорились, что обеспечим пути транзита для украинских товаров, прежде всего зерновых. Это была одна из основных тем обсуждения. Мы открыты, но наши возможности ограничены. Мы делаем многое для транзита продовольствия и другой украинской продукции на экспорт, - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что Молдова продолжит оказывать помощь беженцам из Украины.