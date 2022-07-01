«Наши долбо*бы, даже попасть не могут в них»: Оккупант жалуется что российская техника не может обнаружить и уничтожить позиции ВСУ

В телефоном разговоре российский оккупант говорит о том, что российская армия теряет много техники, а той, что осталась ,не могут достать до позиций украинских защитников.

Об этом сообщает СБУ.

- Тут просто отправят на убой. Тут грамотности вообще нет. просто тупо идешь и тебя они просто поджидают-поджидают. У них эти окопы уже пристрелянные, бл*ть, дотуда доходишь, определённая точка. А они з тобой наблюдают бл*ть. Они еще и так себе, та просто сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники. А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут.

-Наша тупорылая бригада, армия наша. Эти командующие - придурки. Каждый день здесь люди помирают. Просто бл*ть ни за что.

Чтобы поддержать разговор, женщина дает ему совет: «Вам же надо танками стрелять на такие расстояния». Но «воин» исправляет ее представления о современной войне: