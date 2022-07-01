«Что касается малого бизнеса, предприятий, все очень плохо»: Ким рассказал об экономической ситуации в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал об экономической ситуации в регионе.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

По его словам, крупные плательщики НДФЛ (налога на доход физических лиц - ПН) продолжают платить налог в бюджет области. Но налогов от мелких предпринимателей толком нет. Малому бизнесу сейчас в разы тяжелее, чем крупному.

— Давайте я скажу так – есть крупные налогоплательщики, они платят централизованно – это первое. Основной источник поступления областного бюджета – это НДФЛ. У нас за счет того, что военные платят НДФЛ, у нас выполняется бюджет. Еще. Это касается областного бюджета. Но те налоги, которые платят фермеры, деньги, которые получают люди, они же обращаются в экономике региона. Этой оборачиваемости у нас сейчас нет. Все очень медленно, долго, все сейчас стоит. Поэтому цифры там какие-то есть из областного бюджета, которые получают заплату рабочие государственного сектора, коммунального. Это будет. Но что касается малого бизнеса, предприятий все очень плохо, - сказал Ким.