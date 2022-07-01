Глава Николаевской ОВА рассказал, сколько крупных предприятий пока не работают из-за военной агрессии

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, сколько градообразующих предприятий области на данный момент не работают.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

В ответ на вопрос, будут ли работать Баштанский сырзавод или ферма в селе Украинка, откуда увезли больше сотни коров, Ким отметил, что таких предприятий по области 12. Их мощности не перенесены и они на данный момент не работают.

— Таких предприятий очень много. Но вы привели примеры – это два из 12 крупнейших предприятий этого сектора, не работающих из-за военной агрессии, и крупных предприятий, имеющих значение для того населенного пункта, в котором они находятся. Они не перенесены, но они не работают, прежде всего, из-за повреждений собственности, инфраструктуры, полей. Да, конечно, будем помогать. Я надеюсь, что они будут запускаться здесь снова. Они сейчас не могут работать, - сказал Ким.

Что же касается коров, которых отправили в Дрогобыч, по окончанию войны их вернут обратно на ферму в Украинке.

— Ну конечно, куда мы денемся. Коров нужно было спасти, они бы погибли, это привело бы к экологической катастрофе. Это дело самого предприятия, они зарегистрированы, налоги идут сюда. Потому не надо об этом говорить, коров спасли, - добавил глава ОВА.

Напомним, некоторые населенные пункты в Николаевской области, находящиеся на линии фронта, разрушены на 90% и не подлежат восстановлению.