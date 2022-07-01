Оккупант жалуется на командование, которое оформляет солдатам фальшивые отпуска

Оккупант в разговоре о своей женой рассказывает про фальшивые отчеты про их отпуск для комиссии, про отношения командира бригады, которого отправляют лечится через придуманные ранения, а также про отношение командования к подчиненным.

Об этом сообщает ГУР.

Оккупант рассказал, что согласно документам он две недели провел в отпуске. Однако самого отдыха так и не было.

- Мы еще, оказывается, месяц назад на две недели нас выводили отсюда. Мы отдыхали, кайфовали судя по документам. Приехали из Московской комиссии, мы кайфовали там где-то отдыхали, спали и бухали. А теперь мы опять здесь. Типа отдохнувшие мы, типа «че вы жалуетесь, че вы тут сбегаете, если вы отдыхали?».

Жена российского захватчика рассказала историю, где оккупанта заставляли выходить на службу несмотря на проблемы со здоровьем.

- Он говорит: «Как работать, у не могу блин стоять. Грыжа в позвонке долбит», - говорит жена.

В свою очередь, командир бригады, в которой служит оккупант, создает фальшивый больничный, чтобы сбежать с войны.

- Одни ублюдки короче везде. Кстати, комбриг наш вернулся. У него уже оформлено два ранения, покайфовал где-то там в Москве там, где-то несколько месяцев и опять он здесь. Ну короче мы просто бл*ть быдло. Он главный в 34 бригаде. То у него пальчик сломан, то еще какая-то х*рня.

Евгений Александровсий Александровский Евгений Валерьевич

29.06.1983 года рождения

Адрес регистрации: город Приморско-Ахтарск, Краснодарского края рф, улица Будёного, 99.

Александровская (Токарева) Юлия Петровна, жена.

14.01.1086 года рождения

Адрес регистрации: город Приморско-Ахтарск, Краснодарского края рф, улица Мира, 243.

По данным СМИ работает специалистом отдела молодежи Приморско-Ахтарского района.