В драмтеатре Херсона, переоборудованном под склад боеприпасов, оккупанты ждут российских политтехнологов для организации референдума

В оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение референдума по созданию так называемой «ХНР» и присоединению к рф.

Об этом сообщает ГУР.

В здании Херсонского драматического театра имени Николая Кулиша создан состав артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля.

«В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра», - добавили в разведке.

Кроме того, оккупанты ожидают российских политтехнологов, которые будут заниматься организацией и проведением псевдо-референдума . Их планируют разместить в гостинице «Бордо», взятой под усиленную вооруженную охрану.

В то же время, в Херсоне распространяется второй номер российской газеты Надднепрянская правда. Отмечается, что по сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза – до 40 тысяч экземпляров. Посреди заголовков газеты – «Херсон получит: паспорта, связь, русские банки», «Новости СВО», «Профсоюз постоянно беспокоился о правах трудящихся» и так далее.

Напомним, что Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в кремле была поставлена задача коллаборантам в Херсоне подготовить к осени «референдум» о включении области в состав рф.