Коллаборанты хотят провести «референдум» о вхождении Запорожья в состав рф в начале осени

Оккупационные власти в Запорожской области сообщили, что так называемый «референдум» о вхождении региона в состав россии состоится в начале осени.

Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона, бывшего народного депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, сообщает российское агентство ТАСС.

«В начале осени будет референдум», - цитирует Балицкого издание.

Дата проведения «референдума» Балицкий не уточнил.

Ранее сообщалось, что в кремле сказали коллаборантам в Херсоне подготовить к осени «референдум» о включении области в состав россии.