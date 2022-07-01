В Украине нужно обследовать более 20 миллионов гектаров, которые могут быть «загрязнены» минами

Сотрудники ГСЧС уже очистили от взрывоопасных предметов более 64 тысяч гектаров украинской земли. Однако «загрязненными» остаются еще более 20 миллионов гектаров.

Об этом сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, передает «Укринформ».

– С начала войны обезврежено почти 160 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 2 тысячи авиабомб. Очищена территория площадью более 64 тысяч гектаров. Остается потенциально загрязненной территория более 220 тысяч квадратных километров – это более 20 миллионов гектаров, сообщил Витовецкий.

Также он рассказал, что в результате боевых действий 41 сотрудник ГСЧС погиб, 134 получили травмы, 6 в плену. Уничтожено и повреждено около 1500 единиц спасательной техники и 240 зданий.