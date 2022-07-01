Президент Санду намерена перевооружить армию Молдовы на случай российской агрессии

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что стране нужно перевооружение армии современным вооружением на случай нападения россии.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на IPN.

- Что мы будем делать, если россия на нас нападет? Пошлем защищать нас армию с мотыгами? Мы не хотим, чтобы кто-то втягивал нас в войну, но это реальность, к которой мы должны быть готовы. Вся риторика оппозиции лжива, потому что ЕС заявил, что предоставляет нам нелетальное снаряжение, хотя нам нужны боеприпасы. Нам нужно серьезно проанализировать, как оснащена Национальная армия. Если уже есть армия, то мы не можем оставлять ее с деревянными мотыгами. Мы должны сделать элементарные вещи. Неправильно держать армию без какого-либо снаряжения, которое позволило бы ей защитить нас. Единственное обещание, которое мы имеем, дал нам Евросоюз, и оно подразумевает нелетальное вооружение, - сказала Санду.

Она добавила, что Молдова была и остается мирной страной.