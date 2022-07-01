путин подписал указ, который заставляет бизнес работать на войну в Украине

Российский диктатор владимир путин подписал закон о введении спецмер в экономике, теперь бизнес можно заставлять работать для обеспечения проведения «спецоперации» в Украине.

Текст документа опубликован на сайте правовой информации рф.

В законе указано, что правительство страны может прибегать к спецмерам в экономике даже в случае, если российская армия воюет за границей. Разрешено временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва и сверхурочную работу в отдельных организациях.

По данным «Медузы», теперь юрлица не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения таких «операций».

Очевидно, что последствия этого будут переработка, работа ночью, на выходных, на праздники, а также ограничение отпусков.