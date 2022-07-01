«Били-били и потом застрелили»: Жена оккупанта пожаловалась, что российские офицеры убили солдата из бурятии

Жена оккупанта рассказала, как в бурятию привезли убитого собственными офицерами солдата.
Об этом сообщает Главное управления разведки Минобороны Украины со ссылкой на перехват телефонного разговора.
В перехвате жена русского оккупанта простит мужа найти какие-либо возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связки в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.
Потом рассказывает историю о своей знакомой, у которой сына убили в Украине:
– Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтованный… Прошел месяц и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он тоже «там» был. Пришел к матери и сказал, что его убили два офицера. И что он был весь избит. Говорит, у меня контракт истек, я пойду главным свидетелем. Они сейчас эксгумацию хотят делать, независимую экспертизу. Они его били-били и затем убили, застрелили. Я говорю, пи… ёб… (нехорошие люди). Думают, что война все спишет, – рассказала жена оккупанта.