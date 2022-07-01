«Били-били и потом застрелили»: Жена оккупанта пожаловалась, что российские офицеры убили солдата из бурятии

Жена оккупанта рассказала, как в бурятию привезли убитого собственными офицерами солдата.

Об этом сообщает Главное управления разведки Минобороны Украины со ссылкой на перехват телефонного разговора.

В перехвате жена русского оккупанта простит мужа найти какие-либо возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связки в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.

Потом рассказывает историю о своей знакомой, у которой сына убили в Украине: