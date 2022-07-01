В НАТО и Евросоюзе отвергли информационные «вбросы», что Украина якобы продает западное оружие

В НАТО уверены, что Украина должным образом гарантирует сохранность и учет оружия, получаемого от союзников, реализуя право на самооборону от агрессии россии.

Об этом свидетельствует официальный комментарий представителя НАТО на статью, которую ранее опубликовала газета Financial Times с заголовком «НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной», сообщает «Зеркало недели».

"Союзники по НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны", - говорится в комментарии.

Представитель НАТО также заявил, что НАТО помогает отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки.

– Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников, – отметил представитель НАТО.

Ранее о подобной позиции заявил представитель ЕС.

- Мы создали механизмы для мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставленное государствами-членами ЕС, использовалось по назначению. Наша помощь подлежит строгому контролю и гарантиям, в частности, после ее доставки, - заявил пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности ЕС Питер Стано.

По словам Стано, это включает контроль за тем, чтобы использование предоставленного военного оборудования отвечало международным нормам в области прав человека и гуманитарному праву. Кроме того, возможны регулярные отчеты или контроль на месте нахождения оборудования, если это необходимо и позволяют условия.

- Отслеживание оборудования, предоставленного в рамках помощи Европейского фонда мира, обеспечивается в течение всего процесса доставки и после него. Это делается во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и в перспективе, - отметил представитель ЕС.

Он добавил, что Украина обязалась не передавать полученное оборудование для другого использования, кроме собственных Вооруженных сил и не реэкспортировать его в другие страны.