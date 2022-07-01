В Генштабе заявили, что активно готовятся к освобождению оккупированных территорий Юга Украины

Украинские бойцы продолжают активную подготовку к деоккупации территорий, захваченных российскими войсками. Пока ВСУ сконцентрированы на поражении огневого потенциала противника, чтобы добиться с ним паритета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

- Подготовка активно у нас идет не только к освобождению юга, но и освобождению всей нашей территории. Мы активно, хочу еще раз подчеркнуть, используем сейчас оружие, предоставленное нам партнерами, - говорит Громов.

По его словам, ежедневно ВСУ уменьшают потенциал врага.

– В первую очередь стабилизируем ситуацию, добиваемся паритета в средствах огневого поражения. Мы уменьшаем огневой потенциал противника, выбиваем его логистическое обеспечение и боеприпасы, - подчеркнул Громов.

Он сказал, что противник понимает наши намерения и пытается быть хитрее, но безуспешно.