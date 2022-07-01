российские СМИ анонсировали провокацию – «украинский» удар по Беларуси

В российских и белорусских СМИ распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по территории Беларуси.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении «Волга 1».
«В ГУР МО Украины уполномочены заявить, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых российской федерацией с целью втягивания Беларуси в захватническую войну на территории Украины и сокрытия военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты».
«Соответственно, подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности, а Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права», - говорится в сообщении.