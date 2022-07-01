«Они мстят нашему городу»: Сенкевич о российских террористических обстрелах Николаева

Мэр Александр Сенкевич прокомментировал террористические обстрелы, которым оккупанты подвергают Николаев.
Об этом он сказал в эфире в социальных сетях.
По словам Сенкевича, оккупанты обстреливают Николаев разными типами ракет – «хламом, который у них накопился»: «Калибр», Х-22, С-300.
- Россияне на юге Украины не имеют успеха на земле, наши ВСУ их оттесняют, и поэтому они просто мстят нашему городу и обстреливают из всего, что у них есть. Обстреливают нас ракетами как обиженные мальчики, чтобы люди не выдержали давления и кричали: "Давайте остановим войну, ВСУ остановитесь". Этого не будет. Это давление нам пофигу. Мы будем идти к победе. Какие переговоры могут состояться с террористами? Никаких переговоров, только победа. У нас война с 2014 года, и чем заканчивались все переговоры и перемирия, вы знаете - обманом. Не хочешь проиграть шулерам – не садись с ними играть в карты. Поэтому не нужно садиться за стол переговоров, пока такая позиция россии, - считает Сенкевич.
По его словам, оккупанты атакуют Николаев также информационно, боты пишут в соцсетях, что город якобы «сдали».
– Не поддавайтесь на эти провокации, не читайте ботов. Всё это провокации российских спецслужб.
- У нас есть система ПВО, и количество ракет, долетающих до нас, оно несравненно меньше, чем то, что по нам выпускают. Их сбивают на подлете к области, прежде чем они залетают в город… Когда ракеты запускаются с моря, их легче сбить, чем когда они летят 50-60 км от города с херсонского направления. Их просто невозможно поймать, но наша ПВО пытается это сделать, – сказал мэр.