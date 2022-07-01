«Они мстят нашему городу»: Сенкевич о российских террористических обстрелах Николаева

Мэр Александр Сенкевич прокомментировал террористические обстрелы, которым оккупанты подвергают Николаев.

Об этом он сказал в эфире в социальных сетях.

По словам Сенкевича, оккупанты обстреливают Николаев разными типами ракет – «хламом, который у них накопился»: «Калибр», Х-22, С-300.

- Россияне на юге Украины не имеют успеха на земле, наши ВСУ их оттесняют, и поэтому они просто мстят нашему городу и обстреливают из всего, что у них есть. Обстреливают нас ракетами как обиженные мальчики, чтобы люди не выдержали давления и кричали: "Давайте остановим войну, ВСУ остановитесь". Этого не будет. Это давление нам пофигу. Мы будем идти к победе. Какие переговоры могут состояться с террористами? Никаких переговоров, только победа. У нас война с 2014 года, и чем заканчивались все переговоры и перемирия, вы знаете - обманом. Не хочешь проиграть шулерам – не садись с ними играть в карты. Поэтому не нужно садиться за стол переговоров, пока такая позиция россии, - считает Сенкевич.

По его словам, оккупанты атакуют Николаев также информационно, боты пишут в соцсетях, что город якобы «сдали».

– Не поддавайтесь на эти провокации, не читайте ботов. Всё это провокации российских спецслужб.