Зеленский призвал признать рф государством-террористом: «Это нужно не только Украине, а всему миру»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров признать рф государством-террористом.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский отреагировал на ракетный удар россии по Виннице, во время которого погибли 23 мирных жителя, были повреждены офисный центр и клиника.

- Этот день в очередной раз доказал, что россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

- А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог, то как бы это было названо? Разве не терроризмом? россия оборвала жизнь девочки как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан. Вспоминаете ли вы хотя бы одну другую террористическую организацию, позволяющую себе такую дерзость? Убивать именно тогда, когда предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения.

- россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что скорей нужен Специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины. Также как можно скорее должен заработать специальный компенсационный механизм, с помощью которого все российские активы и средства во всех странах мира должны быть конфискованы и направлены на возмещение ущерба жертвам российского террора, - сказал Зеленский.

По его словам, необходимо как можно быстрее ввести такие ограничения против российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества.