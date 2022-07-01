ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ отбили штурм оккупантов на Бахмутском направлении

В четверг, 24 февраля, 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 14 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 июля.

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07:31 Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Осуществив обстрел из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Руськие Тишки, Питомник, Верхний Салтов и других. Вел воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА «Орлан-10» недалеко от Приморского.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактичное положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дубровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения сил обороны Украины из артиллерии и танков по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Краматорском направлении враг будет проводить перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы Краматорска, Закотного, Григоровки и других. Наносил авиаудары вблизи Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении производились обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Наведя авиаударов неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

Враг задействовал БпЛА вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны теловых баз и подразделений.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрел по линии столкновения. Наносили авиационных ударов вблизи Каменки. Попытку вражеского наступления вблизи Водяного наши защитники быстро подавили точным огнем. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаударам в районах Большого Артакового и Ольгиного.

Враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях.

00:28 Украинский журналист Егор Чичеринда сообщил, что к ракетному удару по Виннице причастен российский капитан первого ранга Анатолий Варочкин.

00:18 Беженцы из Херсона направляются в сторону Криворожья. Людям приходится идти пешком или на велосипедах, почти с пустыми руками, сообщает журналист Юрий Бутусов. Они преодолевают десятки километров через поля, по которым прицельно бьет артиллерия россиян.

00:11 В оккупированном Херсоне напуганные HIMARS россияне покинули захваченное здание обладминистрации. Херсонский депутат Сергей Хлань сообщает, что два «правительства», одно коллаборантское, а другое ФСБшное, сбежали из админздания и разместились в других местах.