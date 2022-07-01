Война на Николаевщине: Оккупанты обстреливают Николаев, объявлена воздушная тревога

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по многим городам Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 14 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 июля, которые проходят на территории Николаевской области.

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07:48 В Николаеве раздались взрывы. Оккупанты ведут ракетный обстрел города.

По области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытия.

07:24 Днем 14 июня еще не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки подверглись повторному обстрелу пятью реактивными снарядами РСЗО «Смерч». Человеческих утрат нет, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного. Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, самоходная гаубица «Гвоздика», шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов. Остальные результаты доразведываются.

Тяжелой 152 мм ствольной артиллерией утром был обстрелян Зеленодольск. Попадание зафиксировано в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и на территории лицея. Несколько домов вокруг повреждены. Критических разрушений, утрат гражданских нет.

Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции, но успеха не имел, но, уклоняясь от огня, был вынужден ретироваться.

Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса «воздух – воздух» наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения разведки результатов своего удара по острову Змеиный.

Из-за шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: от теперь наготове к нанесению ракетных ударов три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два вдк.