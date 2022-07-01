В Виннице не идентифицировали тела двоих детей и 11 взрослых, погибших в результате ракетного удара россиян

В Виннице после ракетного удара еще не идентифицировали тела двух погибших детей и 11 взрослых, родственники разыскивают 18 граждан.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

«23 человека погибли. 3 детей… Среди которых, 4-летняя «солнечная» Лиза. Тела двух детей до сих пор не идентифицированы... Как и 11 взрослых... Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое. В больницах – 73 пострадавших. 18 – в розыске пропавших без вести…» - сообщил Борзов.

Тем временем, работы по разбору завалов на месте ужаоа продолжаются.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что от ракетного удара по центру Винницы 14 июля погибли три ребенка, получили ранения еще четверо несовершеннолетних.