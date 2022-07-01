В США заявили, что санкции не коснутся экспорта российских продуктов и минеральных удобрений

Американские санкции не касаются экспорта российских пищевых продуктов и минеральных удобрений.

Об этом заявило министерство финансов США на следующий день после того, как представители россии, Украины, Турции и ООН встретились в Стамбуле для переговоров, направленных на возобновление экспорта зерна из Украины.

«Соединенные Штаты всячески поддерживают усилия Организации Объединенных Наций по вывозу как украинского, так и российского зерна на мировые рынки и уменьшению влияния ничем не спровоцированной войны россии против Украины на мировые запасы продовольствия и цены на продукты питания», — говорится в сообщении Министерства финансов.

В заявлении ведомства отмечается, что продажа и перевозка сельскохозяйственной продукции, а также лекарств и медицинского оборудования разрешены и не являются нарушением санкций, введенных Вашингтоном в отношении россии.

В США отметили, что не вводили никаких санкций против производства, продажи или транспортировки российских сельскохозяйственных товаров, включая удобрения, и что страхование или перестрахование транспортировки, а также отгрузки этих продуктов не запрещено.

«Война президента россии владимира путина подавила производство продовольствия и аграрной продукции. Он использовал еду как оружие войны, уничтожая сельскохозяйственные хранилища, перерабатывающие и испытательные предприятия, угоняя зерно и сельскохозяйственное оборудование и фактически блокируя порты Черного моря», — добавили в американском минфине.

Напомним, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства финансов США опубликовали список стран, через которые идет экспорт подсанкционных товаров в россию и Беларусь.