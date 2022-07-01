В Мариуполе оккупанты требуют 25 тысяч гривен за погребение погибших от их же обстрелов местных жителей

В Мариуполе погребение местного жителя на кладбище стоит 25 тысяч гривен.

Об этом сообщил советник мэра Мариуроля Петр Андрющенко у себя в Telegram.

Он отметил, что за эти деньги подразделение спасателей россии находят труп по адресу в Мариуполе и везут его в Ялту. Руководит схемой экс-поселковый голова Урзуфа Анатолий Аврамов. Он также занимается схемой воровства гуманитарной помощи.

«25 тысяч гривен. Такая цена за погребение на кладбище в пгт. Ялта погибших мариупольцев в отдельной могиле За такую ​​цену подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу. Руководит схемой уже знакомый урзуфский «Мопсик» – Аврамов Анатолий Константинович. Колаборанты и оккупанты пользуясь случаем зарабатывают на мариупольцах не всем - от откровенного мародерства до схем захоронения и троговлей диз топливом. Цинизм как он есть», - написал Андрющенко.

Напомним, для того чтобы отстроить Мариуполь, понадобится 10 лет и около 14 миллиардов долларов.