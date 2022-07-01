От 3 до 10 лет: Губернатор Ким предположил, сколько времени понадобится для восстановления Украины после войны

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что на восстановление Украины после войны нужно будет от 3 до 10 лет.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

— Если брать пример других стран, которые в послевоенное время отстроили свои города, села и территории, это занимает от 3 до 10 лет. Но свобода того стоит, - сказал Виталий Ким.

Он также отметил сложную ситуацию в селах, которые разрушены или повреждены. Но основная проблема не в восстановлении, в котором Украине помогут другие страны, а в том, чтоб победить.

— Программа Президента есть на то, что будут отстроены все населенные пункты, мы сейчас считаем убытки, количество домов, которые должны отстроиться и заселиться. Я считаю, что дальше будет лучше, чем раньше. Но это все грустно, действительно, есть села, где 70% зданий или разрушены, или повреждены. Очень многое разрушено, очень много вреда нанесено российскими оккупантами, все это будем восстанавливать. Основная проблема – не это. Нам хочет помочь весь мир в восстановлении нашей страны. Теперь нужно победить в войне и остановить эту орду. Сейчас все это перешло в ту стадию, когда это борьба добра со злом. Просто есть те, что хотят уничтожать, мародерить и воровать, насиловать, и есть те, кто хотят просто уволить и сказать: «Отвалите от нас». Когда это все закончится, то, конечно, мы все отстроим, - отметил глава ОВА.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, сколько градообразующих предприятий области на данный момент не работают.