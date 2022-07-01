Сторонник россии – венгерский премьер Орбан заявил, что санкции больше вредят Европе, чем рф

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что санкции Европы против россии якобы больше вредят тем, кто их вводит, чем стране-оккупанту.

В интервью правительственному Kossuth Radio он заявил, что Брюссель «допустил ошибку» и «санкционная политика не оправдала возлагаемых на нее надежд».

«На самом деле она дала обратный эффект. Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается», – сказал глава венгерского правительства.

По его словам, «санкции не помогают Украине, но они вредны для европейской экономики и убьют ее».

«Они думали, что санкционная политика навредит россиянам больше, чем европейцам, но нам больнее. Они думали, что войну можно сократить санкционной политикой, ослабив Россию, но и это не сработало, – война затянулась», – добавил он о «них», хотя венгрия также является членом ЕС.

По мнению Орбана, «момент истины должен наступить в Брюсселе, когда лидеры признают, что ошиблись в своих расчетах, а санкционная политика основывалась на неверных предположениях, поэтому ее необходимо изменить». Орбан снова раскритиковал Евросоюз за то, что там «не за мир».

Напомним, во вторник, 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором пригласил его посетить Украину.