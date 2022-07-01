«До начала года это невозможно»: Ким заявил, что николаевские университеты не восстановят до 1 сентября, они разрушены

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что николаевские университеты – НУК имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского не восстановят до начала учебного года, это невозможно.

Об этом он сказал в эфире брифинга Медиацентра.

За сутки враг обстрелял область 31 раз ракетами, 8 раз РСЗО и 18 артиллерией.

— Что касается сегодня, 10 ракет попали в объекты социальной инфраструктуры – это НКИ наш любимый, в котором я учусь также. И педагогический университет, там два этажа уничтожено. Частный дом, 11 квартир повреждены. То есть, они целенаправленно бьют по объектам инфраструктуры. Не хотят, чтоб мы были образованными, - сказал Ким.

В ответ на вопрос, можно ли восстановить университеты до 1 сентября, Ким заявил, что этого не получится.

— До начала года это невозможно. Потому что 5 ракет попало в НКИ – это С-300. И четыре в пединститут. И они не восстановятся. Сейчас только экспертиза может показать, какой корпус можно использовать и можно ли использовать. Разрушения достаточно масштабные. До начала учебного года это невозможно уже, - сказал Ким.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что на восстановление Украины после войны нужно будет от 3 до 10 лет.