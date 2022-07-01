Об этом со ссылкой на «омбудсмена «донецкой народной республики» дарью морозову, сообщают пропагандистские СМИ рф.

Британский волонтер Пол Ури, находившийся в плену в «днр», умер 10 июля «из-за болезней и стресса».

Морозова отметила, что, несмотря на «тяжесть вменяемого преступления», в «днр», Ури, «оказывали всю необходимую медицинскую помощь».

В своих публикациях россияне называют Пола Ури британским наемником.

Вместе с тем, нардеп Алексей Гончаренко акцентирует внимание на том, что британец - волонтер.