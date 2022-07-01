Распространение личной информации пленных может повредить процессу обмена, - ГУР МО

Координационный штаб по обращению с военнопленными предупредил, что публичное распространение информации о пленных может повредить процессу обмена.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

Как пояснили в штабе, распространение развернутой информации о конкретном человеке, находящемся в плену, может осложнить процесс обмена и представлять опасность для самого пленника.

«Информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага. В результате требования к обмену конкретного лица могут быть завышены, а сам процесс максимально усложнен», – говорится в сообщении.

Распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен несет угрозу не только самому пленнику, но его боевым собратьям и подразделению, добавили в штабе.

« Если вы потеряли связь с близким человеком, находящимся на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага - обращайтесь в уполномоченные государственные институты, которые заботятся о поиске и обмена пленных, - объяснили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, 12 июля Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о спецоперации, в рамках которой на подконтрольную Украине территорию вернули пятерых граждан Украины , находившихся в плену российских оккупантов. Среди них военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Один из уволенных имеет серьезное боевое ранение. Позже журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео этой спецоперации .