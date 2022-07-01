Генпрокурор Украины объявила подозрение двум капитанам российских кораблей за незаконный вывоз зерна

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Речь идет о капитанах кораблей «Матрос Позинич» и «Михаил Ненашев», которые ходят под флагами РФ. Под их руководством незаконно вывозят награбленное украинское зерно в третьи страны.

Кроме того, капитаны этих судов периодически выключали Автоматическую идентификационную систему «AIS» и вносили в нее ложные сведения о якобы идущих в порты России кораблях, а не в временно оккупированный Крым.

Российским капитанам объявили подозрение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории полуострова Крым).

Как известно, 3 июля в Турции задержали российское судно , перевозившее украденное украинское зерно. Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза.