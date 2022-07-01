Полиция идентифицировала тела 19 из 23 погибших в результате вражеских ударов по Виннице

Сотрудники полиции установили личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице, который произошел 14 июля. Жертвами вражеского удара также стали трое детей.

Об этом сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Среди погибших было три ребенка: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном автомобиле и попал в «огненную ловушку». Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

Мать погибшей 4-летней девочки Лизы находится в больнице. Ее состояние остается тяжелым.

В свою очередь, 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы.

«Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей», - добавил Клименко.

Отмечается, что 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны именно с помощью технологии скоростной установки ДНК.

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка. Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.

«Сегодня, 15 июля, Виннитчина в трауре. Искренние соболезнования родным и близким погибших. россияне, мы не забудем и не простим. Никогда», - подчеркнул Глава Нацполиции.

Напомним, что после ракетного удара россии по Виннице Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать рф государством-террористом.