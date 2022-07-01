«До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины», - министр обороны Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал серьезные изменения на поле боя в пользу Украины.

Об этом министр заявил изданию Financial Times.

«До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной», - заявил Резников.

Министр выразил уверенность, что Украина получит больше систем большой дальности, в частности, американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже «изменили правила игры в войне».

«Украина использовала их (HIMARS - ред.) за последние три недели для нанесения ударов по российским складах боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину рф», - отметил Резников.

Он сказал, что США сначала опасались, что отправка в Украину HIMARS приведет к эскалации войны, но теперь, по его словам, партнеры пришлют больше, в том числе с ракетами с дальностью полета 300 км.

«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим еще большую и большую дальность», - уверен Резников.

Глава Минобороны добавил, что западная оружие имеет большую дальность действия и точнее, чем старая украинская артиллерия советских времен, а потому теперь потери украинских военных существенно сократились в сравнении с тем, что еще в мае на Донбассе в среднем составляли до 100 человек в день.

Напомним, как руководство ВМС наградило николаевских морпехов за контрнаступление на Херсонском направлении.