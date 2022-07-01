Куски железобетона и усеянная осколками земля: Как оккупационная армия «реформировала» университеты в Николаеве

Утром 15 июля российская оккупационная армия снова обстреляла Николаев ракетами.

В ответ на атаки ВСУ по складам боеприпасов и командным пунктам россияне в этот раз решили разбомбить два николаевских вуза: Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского. Оккупанты продолжают придерживаться циничной тактики разрушения гражданской инфраструктуры, которую потом на пропагандистских каналах кремля будут подавать как «успешное уничтожение пунктов иностранных наемников» или что-то в этом роде.

Несколько ракет оккупантов почти полностью уничтожили НУН имени адмирала Макарова. Один вражеский боеприпас снес несколько этажей учебного заведения. Еще один полностью уничтожил гараж, в котором с трудом сложно опознать в грудах металла автомобили.

Куски бетона разбросаны в десятках метров от крупнейшего николаевского учебного заведения.

Ректор университета с сожалением смотрит на эту разруху и не может оценить масштабы разрушений. Преподаватели и другие сотрудники пытаются убрать разбросанные остатки строения и спасти хоть что-то из нажитого вузом годами.

Еще до этой ракетной атаки в НУК собрали коллекцию снарядов, которые прилетали на территорию вуза

Остатки ракеты Остатки ракеты Остатки ракеты

Из-за сильной взрывной волны университет почти лишился окон. Сложно найти аудиторию или кабинет, где все целое. Пол помещения и земля во дворе усеяна осколками, чугунные отопительные батареи по кускам раскиданы далеко за пределами стен, с потолков висят ошметки облицовочных материалов, провода и светильники…

На здании уцелел Флаг Украины

Не лучше ситуация и в педагогическом университете. Одна ракета вырыла яму в несколько метров под фундамент одного из корпусов и разбила стену в помещение. Из-за удара по зданию пошла огромная трещина. Все так же все усеяно разбитым стеклом.

Еще одна ракета угодила в крышу основного здания университета, вывернув наружу тонны железобетона.

Некоторые части этих глыб опасно повисли. Территорию оградили, чтобы обезопасить людей от падения камней. Части стен оказались на оживленной улице, что стало причиной перекрытия дороги на время ликвидации последствий коммунальщиками.

Досталось от оккупантов и соседнему студенческому общежитию, которое от удара также лишилось значительного количества окон. Похожая ситуация случилась и в расположенном рядом политехническом колледже.

Еще одна ракета угодила возле ограждения Дома офицеров флота. Там образовалась большая воронка, повреждена постройка и припаркованный грузовой автомобиль николаевца.

В домах в сотнях метров от места обстрела также ощутили последствия обстрелов. У некоторых горожан тоже повреждены окна.