Опубликован список телеграмм-каналов, через которые россия ведет информационную войну против Украины

СНБО, Главное управление разведки, Министерство обороны, МВД и СБУ опубликовали список российских вражеских телеграмм-каналов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций .

«В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять измену и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых телеграмм-каналов, работу которых действительно координирует кремль через свои спецслужбы».

«Да, речь идет о ТГ-каналах Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой и другие, список которых постоянно обновляется. Призываем вас не использовать эти каналы, ведь их работу финансирует и координирует россия. В любом случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины», - говорится в сообщении.