«Мы стреляем в слепую, мы даже не знаем куда»: оккупант рассказывает о хаотичной стрельбе по позициям

Российский оккупант в телефоном разговоре с матерью рассказывает о том, что армия рф ведет хаотичную стрельбу, при этом они не исключают варианта попадания «по своим».

Об этом сообщает ГУР.

- Мы вслепую стреляем, мы даже не знаем куда, по каким целям.

- Блин, это конечно ужасно. А если там свои?

- Ну значит там свои.

- Какой кошмар. Это опять начнется так как было?

- Не заканчивалось.

В свою очередь, мама военного рассказывает, что кремлевская пропаганда говорит о успехах армии рф на фронте в Украине.

- Вот уроды. Никому ничего не надо. Выкинули, кинули на произвол судьбы. А в новостях, да ты что рассказывают. Что у нас такое управление, такие командиры, что мы такие умные, эту Украину в щелчок возьмем.

- Только чего-то мы на одном месте уже 2 месяца стоим.

- Лучше стоять, сыночка, чем туда. Ну их уже в болото.

- Та не, надо вперед двигаться.

Командир их батальона был тяжело ранен, сейчас подчинённые называет его «дураком».

- Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилась. Он никого не узнает. Ну все он, дурак.

Оккупант также рассказал, что около 200 из их батальона уже убиты, а раненых не забирают и они тоже со временем погибают.

«Здесь раненых оставляют и они нах*р никому н нужны. Они умирают в поле, потому что их никто не забирает», - говорит он.

При этом, военнослужащий больше всего боится не смерти, а «красной печати» в документе, что он отказался участвовать в войне.