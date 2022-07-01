ПВО сбивает 50% летящих в наши города российских ракет, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что противовоздушная оборона сбивает половину российских ракет.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, в Украине обязаны улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны.

– Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю «кратно больше», я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО.