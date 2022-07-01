ПВО сбивает 50% летящих в наши города российских ракет, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что противовоздушная оборона сбивает половину российских ракет.
Об этом он рассказал в интервью BBC.
По его словам, в Украине обязаны улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны.
– Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю «кратно больше», я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО.
– Израильские специалисты, например, скажут, что они гарантируют защиту на 80%. Но не сто. Сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например от тех же «Калибров». Израильский "Железный купол", очень известная система защиты, тоже сбивает определенный тип ракет, но не крылатые ракеты. Поэтому говорить о том, что можно закрыть небо полностью, я бы не брался… Нам нужно развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную систему обороны, как это сделало государство Израиль.