Суд арестовал активы фирм и банковские счета нардепа-предателя Ковалева

Суд арестовал активы фирм и банковские счета нардепа-предателя Алексея Ковалева, а ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Стоимость корпоративных прав принадлежащих народному депутату Украины предприятий составляет почти 5 миллионов гривен. О сумме арестованных денежных средствах, размещенные на его банковских счетах, в ОГП не сообщили.

В ходе досудебного расследования установлено, что с 12 марта подозреваемый постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области.

Народный депутат Украины публично выражал поддержку действий и решений представителей оккупационных властей по интеграции временно оккупированных территорий области в рф. Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона.

Кроме того, подозреваемый занял административную псевдодолжность в незаконно созданном оккупационной администрацией рф органе – замглавы «правительства Херсонской области».

Досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Напомним, 22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. Ковалев выжил.