Оккупанты установили на Запорожской АЭС ракетные системы, из которых обстреливают Никополь

На территории захваченной россиянами Запорожской АЭС российские военные устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают город Никополь.

Об этом в эфире телемарафона сказал президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, сообщает «Укринформ».

– На ЗАЭС ситуация очень напряженная и с каждым днем становится все более напряженной. Туда завозится новая техника кафиров, в том числе ракетные комплексы, из которых ведут обстрелы другой стороны Днепра – это территория Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской АЭС и Никополем, но она восстановлена, – сказал Котин.

Также он добавил, что на ЗАЭС по-прежнему находятся около 500 солдат России. Они контролируют физический периметр, там есть тяжелая техника, взрывчатка. Котин заявил, что «Энергоатом» ждет реакции от МАГАТЭ.

- С 4 марта фактически нет реакции такой, какой мы хотели бы, чтобы она была. Наш МИД направляет ноты, но заявлений об освобождении территории ЗАЭС они (МАГАТЭ) не делают, - сказал Котин.

Ядерно-радиационная безопасность Запорожской АЭС контролируется «Энергоатомом» и станция работает на энергосистему Украины.