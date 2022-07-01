«Мы возле Николаева, но этот город никто не может взять»: Оккупанты жалуются на неудачи и объясняют, зачем обстреливают город ракетами

Русские оккупанты жалуются на то, что не могут захватить Николаев, поэтому обстреливают его ракетами.

Расшифровку перехвата опубликовал у себя на странице в Facebook руководитель ОО «Центр аналитических исследований» Андрей Сенченко.

«У нас некому воевать, нас же изначально отправили, якобы, на учения на три дня. …в армии много предателей», - рассказывает один из оккупантов своему отцу, а тот советует ему и всем военным рф сдаваться в плен. Но мозг русского раба настолько боится, что он готов смириться и умереть с надеждой на «колонны бурят, стоявших под Киевом» и сейчас, словно едут к ним на помощь

«Даже фашистское командование уже понимают, что у них и их подчиненных военных преступников только один путь – в гроб», - пишет Андрей Сенченко. «Многие пишут отказ, а новый командующий сказал, что будут воевать пока все не будут «200-ми и 300-ми», - рассказывает рашист.

Также он жалуется на то, что Николаев не получается взять из-за катакомб. Поэтому все, что остается оккупантам, - это обстреливать город ракетами.

«С Мелитополя развернулась колона рф и поехала на Херсон, будут брать Николаев. Надо брать быстрее, но не будет быстро. Я готов все отдать, лишь бы поехать домой. У нас самолетов нет, иногда вертолеты прилетают, отстреляются почти по нам, для галочки и улетают... Раньше было нормально, а сейчас так е*ут, что капец, все уже пристреляли. Мы возле Николаева, но этот город никто не сможет взять (!), если только запустить много ракет и снести с лица земли, а потом пустить пехоту, потому что даже в войну его не смогли взять, там много подземных тоннелей», - говорит рашист.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что тактика оккупантов по запугиванию жителей Николаева и области ежедневными обстрелами не работает.