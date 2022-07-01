Украина обещала США, что не будет бить из HIMARS по территории россии, - Резников

Украина брала обязательство перед США, не использующим западное высокоточное оружие для поражения объектов на территории России.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории России. Мы повсюду это показали, даже я персонально сделал это письмом по имени моего коллеги, руководителя Пентагона, что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины, - говорит министр.

ВВС: А этот запрет распространяется на Крым?

– Он у меня спросил это самое. Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли, – рассказал Резников.