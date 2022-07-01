Евросоюз предложил продлить нынешние и ввести новые санкции против россии

Европейская комиссия предлагает продлить все действующие антироссийские санкции до конца января 2023 года, а также ввести против агрессора новые ограничения.

Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляен, пишет «Зеркало недели».

- Жестокая война россии против Украины не прекращается. Поэтому мы предлагаем сегодня усилить санкции ЕС против кремля, обеспечить более эффективное применение и продлить их до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за агрессию, - подчеркнула фон дер Ляен.

Новый пакет санкций предусматривает запрет на импорт российского золота, а также расширение списка товаров и технологий двойного назначения, запрещенных к экспорту в рф. В нем также "уточняются объемы некоторых финансовых и экономических санкций".

В пакете не предусмотрено ограничение на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и россией – Еврокомиссия занимает «решительную позицию по защите продовольственной безопасности во всем мире». Но предусмотрено ужесточение координации санкций ЕС с ограничениями, принятыми лидерами «Большой семерки» (G7). Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что в новом пакете также предусмотрено расширение санкций против физических и юридических лиц, близких к кремлю и президенту россии владимиру путину.