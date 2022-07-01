ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Виннице продолжают поиски четырех пропавших без вести после ракетного удара

В четверг, 24 февраля, 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 15 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 июля.

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00:21 Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с пострадавшими от российского ракетного удара по Виннице:

- В общей сложности за медицинской помощью обратились почти двести человек. Четыре человека сейчас в критическом состоянии, к сожалению. В списке пропавших без вести до сих пор четверо граждан. На месте делается все, чтобы узнать их судьбу. Список погибших по состоянию на данный момент не изменился – 23 человека, - сказал Зеленский.

00:17 На этой неделе срочник Нацгвардии из ПЗРК подбил два вражеских штурмовых самолета Су-25. На счету гвардейца уже пять вражеских самолетов. Об этом сообщает «Лига.net».

00:11 Среди погибших в Виннице во время ракетного обстрела рф – Кирилл Пяхин из Херсона.

Об этом сообщает «Суспільне».

На момент взрыва мальчик находился в машине вместе со своим дядей, но данные о нахождении еще одного человека в авто уточняются. Они ждали ушедшую в Приватбанк бабушку. Бабушка осталась невредимой, другой пассажир – в больнице, а маленький Кирилл погиб от пламени в машине.