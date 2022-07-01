«Спокойных ночей у оккупантов больше не будет»: Зеленский пообещал отомстить за обстрелы мирных городов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ответят на обстрелы со стороны россии и спокойных ночей у оккупантов больше не будет.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Уже началось установление всех виновных в ракетном ударе по Виннице, на национальном и международном уровне. Мы сделаем все, чтобы все российские убийцы отвечали за содеянное, – сказал Президент.
Также Зеленский отреагировал на удары россии по двум университетам в Николаеве.
– Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало российское государство. Это двойное преступление: уничтожать именно педагогические институты, чтобы и учебного заведения не было, и новых педагогов не могли научить. Но пусть террористы не надеются, что им это что-нибудь даст. Мы обязательно восстановим все, что они разрушили.
- Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать. Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще нужно бороться, – подчеркнул Зеленский.