«Спокойных ночей у оккупантов больше не будет»: Зеленский пообещал отомстить за обстрелы мирных городов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ответят на обстрелы со стороны россии и спокойных ночей у оккупантов больше не будет.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Уже началось установление всех виновных в ракетном ударе по Виннице, на национальном и международном уровне. Мы сделаем все, чтобы все российские убийцы отвечали за содеянное, – сказал Президент.

Также Зеленский отреагировал на удары россии по двум университетам в Николаеве.

– Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало российское государство. Это двойное преступление: уничтожать именно педагогические институты, чтобы и учебного заведения не было, и новых педагогов не могли научить. Но пусть террористы не надеются, что им это что-нибудь даст. Мы обязательно восстановим все, что они разрушили.