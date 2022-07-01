Война на Николаевщине: В ОВА рассказали о последних обстрелах области

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по многим городам Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 15 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 июля, которые происходят на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

08:38 Информация о пострадавших и повреждениях в рузультате ракетных ударов оккупантов по Николаеву около 4 часов утра 16 июля уточняется, сообщили в ОВА.

В Николаевском районе 15 июля, ориентировочно с 09:00 до 10:00, были обстрелы в пгт Первомайское Первомайской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.

15 июля, в течение 18:30 – 19:00, зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером для большей части абонентов электроснабжение возобновили.

В Баштанском районе 15 июля, с 09:30 до 21:00, с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждено – три. Двое раненых.

Также оккупанты обстреляли село Александровка Владимировской громады. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кровли и окна.

16 июля, ориентировочно в 04:00, были обстрелы в Ингульской громаде. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

05:14 Отбой воздушной тревоги.

04:21 В Николаеве прозвучала серия мощных взрывов - оккупанты нанесли ракетные удары по территории города.

Есть информация, что сработало ПВО и часть ракет была сбыта.

Обстрелу подверглись как объект промышленной инфраструктуры, так и гражданской. На месте одного из прилетов начался пожар.

Пуски ракет, как и ранее, были произведены с территории временно оккупированной Херсонской области.

Воздушная тревога в области была объявлена в 03:05.