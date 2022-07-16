70% российских обстрелов направлены на гражданскую инфраструктуру, – Минобороны

70% ударов россиян направлены на гражданскую инфраструктуру, и только 30% приходятся на военные объекты.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона, передает «Суспільне».

– Это истребление украинцев как нации, это попытка сломать дух украинцев и снизить уровень их сопротивления. Россияне говорят, что поражают военные объекты. По статистике, только 30% ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% россияне сознательно бьют по мирным городам, - сказал представитель Минобороны

Он также напомнил о ракетных обстрелах Чаусового Яра, Мариуполя, Запорожья, Николаева, Винницы и других городов.

Мотузяник сказал, что россия должна быть признана как страна-террорист и что остановить этот террор можно только уничтожая российские ракеты, а потому Украине нужно современное ПВО.