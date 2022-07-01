В ЦПД назвали сотню представителей международного сообщества, которые продвигают пророссийские нарративы

Аналитики Центра противодействия дезинформации при СНБО выявили более сотни представителей международного сообщества, прямо или косвенно продвигающих пророссийские нарративы.

В список, опубликованный ЦПД, вошли ученые, военные, журналисты и политики.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, условно соответствующие лица можно разделить на три группы:

– нескрываемо поддерживают идеи путинского режима (20% от общего количества);

– оправдывают действия рф, но заявляют, что сочувствуют народу Украины (60%);

– осуждают российскую агрессию, но склоняют Украину к переговорам и выступают против поставок вооружения нашему государству (20%).

«Потенциально наибольшим вызовом для информационной безопасности Украины является условная третья группа экспертов, представленная в основном влиятельными персонами – аналитики, депутаты Европарламента и международные журналисты», – отметили в ЦПД.

С полным списком спикеров можно ознакомиться по ссылке.