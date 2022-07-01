россия завершает «оперативную паузу», однако наступление может быть нестабильным, - ISW

Активизация боевых действий на востоке Украины может свидетельствовать об окончании «оперативной паузы», которую россия объявила после захвата Лисичанска в Луганской области.

Об этом заявили аналитики вашингтонского Института исследования войны (ISW) в своем новом докладе .

В течение предыдущих суток русские войска совершили ряд ограниченных наземных штурмов сразу на пяти направлениях: к северо-западу от Славянска, к юго-востоку от Северского, вдоль дороги Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу.

Эти штурмы могут свидетельствовать о том, что российские войска пытаются возобновить наступательные операции на Донбассе. Наступления все еще невелики и по большей части неудачны. Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, будут продолжать и расширять наступательные действия в ближайшие 72 часа», - говорится в отчете.

В ISW не исключают, что россияне могут прибегнуть к другой тактике и будут чередовать короткие паузы с усилением боевых действий на несколько дней, прежде чем возобновят полномасштабную наступательную операцию.

Десятидневной оперативной паузы недостаточно для полного восстановления российских сил для широкомасштабных наступательных операций. Но от российских военных, похоже, постоянно требуют возобновить и продолжить наступательные операции, не дожидаясь разумного восстановления достаточной боевой силы», - пишут аналитики.

Поэтому они не исключают, что российское наступление будет нестабильным и может вообще затормозиться.