Глава Северодонецкой РВА считает, что оккупанты не смогут запуститить «Азот» - нужны миллиардные вложения

Для запуска химического предприятия «Азот» в оккупированном Северодонецке понадобятся миллиардные инвестиции.

Об этом в эфире всеукраинского информационного телемарафона рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

— У нас это предприятие долго стояло в условно мирные времена. Должны быть резервные входы и выходы для электроэнергии. Поэтому, даже если они пустят какую-то электрическую мощность на Северодонецк, этого не хватит для эффективного и безопасного использования данного предприятия. Кроме того, по информации владельцев предприятия, электростанция разрушена, очень много повреждений по другим цехам. Поэтому думаю, что без миллиардных инвестиций запустить это предприятие не получится, - сказал он.

Кроме того, по его словам, основной источник для предприятия - это газ, а система газоснабжения разрушена и на предприятии, и в Северодонецке.