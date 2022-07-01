Пойманную в Ивано-Франковске подельницу представителя оккупационной власти в Херсоне приговорили к пяти годам тюрьмы

К пяти годам тюремного заключения приговорили приспешницу прокремлевского пропагандиста Кирилла Стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной администрации Херсона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом в пользу спецслужб рф.

Находясь на Прикарпатье, она «разгоняла» через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР.

Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, включая запрещенные в Украине. Она использовала разные псевдонимы, а со своим «куратором» общалась через закрытые каналы связи.

Ее публикации активно репостили другие участники пропагандистской сети для проведения информационных диверсий против нашего государства.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленницу в Ивано-Франковске. Во время обысков у нее обнаружили паспорт гражданки рф и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Напомним, как ставленник оккупантов Стремоусов заявил о намерении обратиться к путину с просьбой о принятии Херсонщины в состав рф.

Ранее Херсонскому коллаборанту Стремоусову заочно сообщили о подозрении за создание оккупантского псевдооргана власти.