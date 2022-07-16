Российские спецслужбы активизировали деятельность в Европе, чтобы выслеживать поставки оружия в Украину

Спецслужбы россии активизировали деятельность в странах восточной Европы. Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия.
В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.
При этом получив от россиян предложения о сотрудничестве, европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности.