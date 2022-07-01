В Иране отрицают поддержку рф и заявляют, что «делают все возможное» для прекращения войны в Украине

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран «продолжает делать все возможное», чтобы положить конец войне рф против Украины и разрешить «украинский кризис» политическими средствами.

Его слова после телефонного разговора 15 июля с украинским коллегой Дмитрием Кулебой опубликовал МИД Ирана, передает liga.net.

– Я сказал министру иностранных дел Украины, что основная позиция Ирана заключается в противодействии войне по всему миру. <...> По Украине, как мы заявляли с самого начала кризиса, мы хотим, чтобы вопросы решались политическим путем, – заявил Абдоллахиян.

По его словам, политика Ирана «также отвечает этому принципу, и мы против любых действий, ведущих к продолжению и эскалации конфликтов».

Министр назвал «безосновательными» обвинения Джейка Салливана, советника президента США по нацбезопасности, о том, что Иран якобы скоро передаст рф беспилотники для войны против Украины. Абдоллахиян заверил – эти заявления якобы имеют пропагандистские основания во время визита Джо Байдена на Ближний Восток.

Глава МИД Ирана заявил, что Кулеба якобы сказал ему: Тегеран и Киев «не должны позволять обвинениям со стороны других причинять вред их отношениям».

Иранский чиновник отметил, что Тегеран "готов к всестороннему расширению связей с Киевом, особенно в экономической и сельскохозяйственной сферах".

Абдоллахиян сообщил, что Кулеба снова пригласил его посетить Украину.

Кулеба проинформировал 15 июля, что в разговоре подчеркнул позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи.

13 июля МИД Ирана заявлял, что Тегеран не продавал рф военную технику, включая беспилотников, для ведения войны против Украины.