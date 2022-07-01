В ВСУ рассказали, сколько ожидают получить систем ПВО NASAMS

Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы.

Об этом в интервью НВ заявил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

– Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди, – сказал Игнат.

Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.

– Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, а и определенные машины для зарядки, для обнаружения целей и для обслуживания комплексов, – сказал спикер Командования ВС ВСУ.

Он отметил, что мощности производителей не безграничны и поставка систем ПВО NASAMS и IRIS-T в Украину «не быстрый процесс».

– Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня, – сказал Игнат.

Справка

NASAMS – норвежская мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности. Основное предназначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon .

В современной версии NASAMS-3 разработчики декларируют возможность перехвата баллистической маневрирующей цели. То есть комплекс может перехватывать ракеты российского оперативно-тактического комплекса «Искандер».